Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti. Ustaoğlu'nun cenazesi Cuma namazına müteakip Fatih Camii'nde kaldırılacak.

Nakşibendi Tarikatının İsmailağa Cemaat şeyhi olan ve Allah dostlarından Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi 93 yaşında Rahmet-i Rahmana kavuştu.

CENAZE CUMA NAMAZINA MÜTEAKİP KALDIRILACAK

İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze bilgileri paylaşıldı. İsmailağa Camii'nin resmi hesabından paylaşılan bilgiye göre Ustaosmanoğlu'nun cenazesi Cuma namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak.

FATİH CAMİİNDE İNSAN SELİ

Mahmud Efendi Hazretleri'nin cenaze namazı için binlerce Müslüman sabahın erken saatlerinden itibaren Fatih Camii avlusunu doldurmaya başladı.

"HANIM KARDEŞLERİMİZİN DİKKATİNE"

İsmailağa Cemaati Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mahmut Efendi Hazretlerimizin hanımların cenazelere katılmalarına razı olmadığı kesin olarak bilinen bir husustur. Dolayısıyla hanım kardeşlerimizin, Mahmud Efendi Hazretlerimizin bu hassasiyetini dikkate alıp cenazeye katılmamalarını rica ederiz." denildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Erdoğan, mesajında "Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi..