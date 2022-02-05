  • BIST 1.943,81
  • Altın 781.30566
  • Dolar 13.5563
  • Euro 15.5353
  • Ankara -9 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -5 °C
»

Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin görüntülere yayın yasağı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, öldürülme anı ve suça konu eylemin gerçekleşme görüntülerine yayın yasağı getirildi.
Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin görüntülere yayın yasağı

Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülme anı ve suça konu eylemin gerçekleşme görüntülerine ilişkin yayın yasağı getirildi.

Bahse konu olayla ilgili yorum, tartışma, eleştiri, bilgilendirme içerikli haberlerin ise yapılabileceği kaydedildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 12 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Olay
Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuş, ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresini uzatan TBMM kararı Resmi Gazete'de05 Şubat 2022 Cumartesi 09:50
  • Düzce'de 25 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı05 Şubat 2022 Cumartesi 09:49
  • İzmir'de valizden çıkan cesedin kimliği belli oldu!05 Şubat 2022 Cumartesi 09:35
  • Resmi Gazete'de yayımlandı! Bin 110 yeni kadro açıldı05 Şubat 2022 Cumartesi 09:31
  • Günlerce konuşulan Büyükşen çifti cinayetinde sıcak gelişme05 Şubat 2022 Cumartesi 09:30
  • Türkiye ve dünya gündemi05 Şubat 2022 Cumartesi 09:00
  • Erdoğan'ın Ukrayna hamlesi dünya basınında! Böyle gördüler05 Şubat 2022 Cumartesi 09:00
  • Erbaş, 4- 6 yaş Kur'an kursu talebeleriyle bir araya geldi05 Şubat 2022 Cumartesi 00:14
  • AK Parti'li Zengin: Atatürk heykeline yapılan eylemi kınıyorum05 Şubat 2022 Cumartesi 00:12
  • Bakan Çavuşoğlu, Konya'da05 Şubat 2022 Cumartesi 00:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti