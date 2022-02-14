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Makas atarak ilerleyen sürücü polisin takibi ile yakalandı

Makas atarak ilerleyen sürücü polisin takibi ile yakalandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde makas atarak ilerleyen otomobil, polisin takibi sonucu Mecidiyeköy'de yakalandı. Makas atarak kaçan otomobilin kaçma anı polis aracındaki kameraya yansıdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekiplerinin makas atan araçlara yönelik yaptığı çalışmalar sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde makas atan bir otomobil, polisin takibine takıldı. Makas atarak ilerleyen 34 EOR 887 plakalı otomobil, polisin yaptığı uyarılara rağmen makas atarak uzun bir süre kaçmaya devam etti. Polisin durdurmaya çalıştığı otomobil, köprü üzerinde makas atarak ve güvenlik şeridini de ihlal ederek ilerledi. Kaçan otomobil, Mecidiyeköy'de ekipler tarafından yakalandı. 

Kovalamacanın ardından yakalanan otomobilin sürücüsü Cengiz Ç.'ye 'uyarı ve ikazlara uymamak, makas atmak, emniyet şeridi, şerit değiştirme ihlali, yakın takip ve sürücü belgesini yanından bulundurmamaktan toplam 4 bin 892 lira trafik cezası uygulanırken, aracı trafikten men edildi. 

Cengiz Ç. isimli şahıs makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle adli işlemlerinin yapılması için Şişli Kuştepe Polis Merkezi'ne götürüldü.

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