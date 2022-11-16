MAK'ın Kasım 2022 seçim anketi sonuçları açıklandı: İşte partilerin güncel oy oranları

Mehmet Ali Kulat yönetimindeki MAK Danışmanlık'ın Kasım 2022 seçim anketi sonuçları açıklandı. İşte partilerin güncel oy oranları: AK Parti yüzde 32.3 ile birinci. CHP yüzde 24.4, İyi Parti yüzde 15.5.

Mehmet Ali Kulat yönetimindeki MAK Danışmanlık “Kasım 2022 Türkiye Gündemi Araştırması”nın sonuçlarını açıkladı. İşte partilerin güncel oy oranları:

İLK 3 DEĞİŞMEDİ

MAK’ın Kasım ayı seçim anketi ne göre, AK Parti’nin oyu yüzde 32.3. Yüzde 24.4 ile CHP ikinci sırada. Üçüncü sırada ise yüzde 15.5 ile İyi Parti yer alıyor.

Ardından gelen partiler ve oy oranları şöyle:

HDP: Yüzde 7.5

MHP: Yüzde 6.5

Kararsız: Yüzde 4

DEVA: Yüzde 2.4

Gelecek Partisi: Yüzde 1.2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.2

Zafer Partisi: Yüzde 1.1

BTP: Yüzde 1.1

SP: Yüzde 0.6

DP: Yüzde 0.4

1-8 KASIM ARASINDA YAPILDI

MAK'ın kasım ayı seçim anketi 1-8 Kasım tarihleri arasında seçmen / nüfus dağılımına uygun 5750 kişiyle görüşülüp yüz yüze anket tekniği uygulanarak yapıldı.