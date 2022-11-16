MAK'ın Kasım 2022 seçim anketi sonuçları açıklandı: İşte partilerin güncel oy oranları

Mehmet Ali Kulat yönetimindeki MAK Danışmanlık “Kasım 2022 Türkiye Gündemi Araştırması”nın sonuçlarını açıkladı. İşte partilerin güncel oy oranları:
İLK 3 DEĞİŞMEDİ
MAK’ın Kasım ayı seçim anketine göre, AK Parti’nin oyu yüzde 32.3. Yüzde 24.4 ile CHP ikinci sırada. Üçüncü sırada ise yüzde 15.5 ile İyi Parti yer alıyor.
Ardından gelen partiler ve oy oranları şöyle:
HDP: Yüzde 7.5
MHP: Yüzde 6.5
Kararsız: Yüzde 4
DEVA: Yüzde 2.4
Gelecek Partisi: Yüzde 1.2
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1.2
Zafer Partisi: Yüzde 1.1
BTP: Yüzde 1.1
SP: Yüzde 0.6
DP: Yüzde 0.4
1-8 KASIM ARASINDA YAPILDI
MAK'ın kasım ayı seçim anketi 1-8 Kasım tarihleri arasında seçmen / nüfus dağılımına uygun 5750 kişiyle görüşülüp yüz yüze anket tekniği uygulanarak yapıldı.
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