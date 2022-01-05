  • BIST 1.963,59
  • Altın 776.69206
  • Dolar 13.4175
  • Euro 15.1687
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya -3 °C
»

Mal varlığı dondurulan bazı kişiler hakkındaki hükümler yürürlükten kaldırıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda, "DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı" olduğu gerekçesiyle daha önce mal varlığı dondurulan bazı kişiler hakkındaki hükümler yürürlükten kaldırıldı.
Mal varlığı dondurulan bazı kişiler hakkındaki hükümler yürürlükten kaldırıldı

BMGK'nin 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, "DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler" listesinde yer alan ve mal varlığı dondurulan "Mevlüt Kar", "Denis Mamadou Gerhard Cuspert", "Nayef Salam Muhammad Ujaym Al-Hababi", "Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali" ve "Tuah Febriwansyah" isimli şahıslara ilişkin hükümler yürürlükten kaldırıldı.

Böylece adı geçen kişiler söz konusu listeden çıkarıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arama yapılan araçta tarihi mezar steli bulundu05 Ocak 2022 Çarşamba 09:28
  • Evde çıkan yangında hayatını kaybetti05 Ocak 2022 Çarşamba 09:28
  • İskenderun'da park halindeki TIR alev alev yandı05 Ocak 2022 Çarşamba 09:27
  • Polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki 4 kişi yaralandı05 Ocak 2022 Çarşamba 09:26
  • Pakistan'dan dünyaya Cammu Keşmir çağrısı05 Ocak 2022 Çarşamba 09:18
  • Kazakistan'da hükümet, protestolar nedeniyle istifa etti05 Ocak 2022 Çarşamba 09:17
  • Yeryüzü Doktorları, Somali'de 47 binden fazla kişiye ücretsiz sağlık hizmeti verdi05 Ocak 2022 Çarşamba 09:16
  • Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem05 Ocak 2022 Çarşamba 09:10
  • Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı05 Ocak 2022 Çarşamba 09:09
  • İyidere ilçesinde dere yatağındaki binaların kontrollü yıkımına başlandı04 Ocak 2022 Salı 16:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti