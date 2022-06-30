Malatya ve Sivas'ta korkutan deprem!

Malatya ilinin Hekimhan ilçesine bağlı Karapınar kasabasında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Söz konusu depremin Sivas'ta da hissedildiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hekimhan ilçesinde saat 22.04'te 4,5 büyüklüğünde kaydedilen deprem, 15,05 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, AA muhabirine, bölgede tarama faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık." dedi. Hekimhan Kaymakamı Muhammet Öztaş ise deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi. Öztaş, depremin Malatya-Sivas sınırında meydana geldiğini anlatarak, "Şu an ilgili ekiplerle, bölgedeki köylerle irtibata geçtik. Herhangi bir sıkıntı yok." diye konuştu.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yaşanan 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirtti.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, saat 22.04'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde, Malatya genelinde ve çevre illerde herhangi bir olumsuz durum ve ihbar ulaşmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.