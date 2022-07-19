Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Arguvan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem 7 km derinlikte gerçekleşti.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Arguvan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem 7 km derinlikte gerçekleşti.
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