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Malatya'da kar yağışı nedeniyle çatı çöktü, 15 araçta hasar oluştu

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle bir halı sahanın çatısı ile Galericiler Sitesi'nde iş yerlerinin önündeki çatının çökmesi sonucu 15 araçta hasar oluştu.
Malatya'da kar yağışı nedeniyle çatı çöktü, 15 araçta hasar oluştu

Yeşiltepe bölgesindeki Galericiler Sitesi'nde iş yerlerinin önündeki demir çatı, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çatının altında kalan 15 araçta hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri bölgede çalışma yaparken polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Çatının çökme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan, İnönü Mahallesi'ndeki bir halı sahanın çatısı da yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Halı sahada zarar oluştu.

Belediye Başkanı Çınar, incelemede bulundu
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, Galericiler Sitesi'nde incelemelerde bulundu.

Çınar, yaptığı açıklamada, dün başlayan kar yağışının kentte hayatı olumsuz etkilediğini, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreye kadar ulaştığını söyledi.

Galericiler Sitesi'nde yaşanan olay sonrası ekipleri yönlendirdiklerini ifade eden Çınar, "Kendimiz de gelip yerinde gördük. Esnaflar yaklaşık 6-7 yıl önce dükkanlarının önünü sundurma yaptığını bize söyledi. Aşırı kar yağışı nedeniyle sundurmalar kar yükünü taşıyamadı ve devrildi. Şu an için esnafın 15 aracı çöken sundurmanın altında kaldı. Kar yüküne dayanamayan çelik konstrüksiyon devrildi. Valimiz Aydın Baruş'a bilgi verdik. AFAD yetkilileri ile görüşüyoruz." diye konuştu.

Görgü tanığı Bayram Kaya ise "Buradan geçtiğim esnada çökme oldu. Seslendim 'kimse var mı' diye, kimse yoktu. Araçlar zarar gördü." ifadelerini kullandı.

Bazı esnafların sundurmaların altına çelik dayanaklar yerleştirerek olası çökmeleri engellemeye çalıştığı görüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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