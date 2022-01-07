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Malatya'da 'pitbul'lu kavga kamerada; 3 yaralı

MALATYA'da, iki grup arasında çıkan kavgada biri pitbull saldırısı sonucu toplam 3 kişi yaralandı. Pitbul cinsi köpeğin saldırma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Malatya'da 'pitbul'lu kavga kamerada; 3 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Ferhadiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet M. ile Miraç Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Darp neticesinde yaralanan ve bölgeden uzaklaştıktan bir süre sonra Miraç Y. tekrar Mehmet M.'nin işyerine kalabalık grupla geldi. Kalabalık grubu gören Mehmet M., beslediği pitbull cinsi köpeğini kalabalık grubun üzerine saldı. Pitbullun saldırdığı Miraç Y., çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Miraç Y.'nin arkadaşları da Mehmet M. ile oğlu Murat M.'ye saldırdı. Köpeğin saldırmasıyla Miraç Y.; çıkan arbedede ise Mehmet M. ile oğlu Murat M. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Pitbull cinsi köpek Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan nakil aracına alınarak, barınağa götürülürken, hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Pitbull cinsi köpeğin Miraç Y.'ye saldırma anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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