  • BIST 2.505,01
  • Altın 938.209
  • Dolar 14.6437
  • Euro 15.8244
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 24 °C
»

Malatya'da zirai don kayısı bahçelerine zarar verdi

Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılınç, kentte yaşanan zirai don nedeniyle kayısı bahçelerinde hasar oluştuğunu söyledi.
Malatya'da zirai don kayısı bahçelerine zarar verdi

Kılınç, Malatya Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, Malatya ekonomisinin can damarının kayısı olduğunu belirtti.

Son yıllarda iklim değişikliklerin etkisi nedeniyle ürünlerini kaybettiklerini ve üreticinin mağdur olduğunu dile getiren Kılınç, şöyle devam etti:

"Bu yıl da 14 Nisan gecesi Malatya üreticimiz tüm hayalleri, yatırımlarını, üzerine borç bırakarak yine kaybetti. 2014'te yaşadığımız don felaketinin aynısını 14 Nisan'da da yaşadık. Şu anda Malatya'da 1300-1400 rakım üzerinde çiçek açmayan yerlerin dışında tüm kayısı bahçelerimiz hasar gördü. Bu durum kayısı yetişen sınır ilçelerimiz Elazığ'ın Baskil ve Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçelerinde de aynı hasar oluştu. Hasarın boyutu gerçekten büyük. Rabbim böyle hasarları üreticimize bir daha yaşatmasın."

Kılınç, üreticinin girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Malatyalı üreticinin don felaketi nedeniyle kaybı 1 milyar doların üzerindedir. Üreticimiz borçlanarak ilaç ve gübre aldı, bahçelerinde kullandı. Gerçekten üretici zor duruma düştü. Bu sıkıntılarımızı hükümetimize anlatacağız. Geçmişte de bu felaketleri yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımız desteklerini sürdürdü. Malatya'da milletvekillilerimiz bu sıkıntıları aşacak siyasi kapasiteler. İktidarıyla muhalefetiyle lütfen çiftçimizin yanında duralım. Üreticimizin zor gününde destek verelim. Üretici, kayısısını, bademini, cevizini kaybetti, elini atacak dalı kalmadı. Sahip çıkın, üreticinin yanında olun."

Basın toplantısına ilçe ziraat odası başkanları da katıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı haccına Türkiye'den 37 bin 770 kişinin gideceğini açıkladı18 Nisan 2022 Pazartesi 16:06
  • Türkiye'nin Hac kontenjanı belli oldu! Ali Erbaş hacı adayı sayısını açıkladı18 Nisan 2022 Pazartesi 15:55
  • Rus gazetesi Türkiye'nin kriz anındaki duruşuna dikkati çekti18 Nisan 2022 Pazartesi 15:51
  • İtalya Başbakanı Draghi Kovid-19'a yakalandı18 Nisan 2022 Pazartesi 15:27
  • Malatya'da zirai don kayısı bahçelerine zarar verdi18 Nisan 2022 Pazartesi 15:23
  • Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı18 Nisan 2022 Pazartesi 15:22
  • Türkiye'nin tarihi doğal gaz keşfiyle ilgili önemli gelişme18 Nisan 2022 Pazartesi 15:22
  • Datça'da 3.9 büyüklüğünde deprem18 Nisan 2022 Pazartesi 15:21
  • Suudi Arabistan'dan kadınlar için umre kararı: Yanında erkek olmasına gerek yok18 Nisan 2022 Pazartesi 15:07
  • Ukrayna'da gözaltındaki muhalefet lideri Medvedçuk'tan Putin ve Zelenskiy'e çağrı18 Nisan 2022 Pazartesi 14:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti