  • BIST 2.549,38
  • Altın 917.854
  • Dolar 14.7391
  • Euro 15.9552
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 19 °C
»

Malatya'dan, Afganistan uyruklu 227 kaçak ülkelerine gönderildi

Türkiye'de yakalanan Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen, Malatya'dan charter seferleri ile ülkelerine gönderildi.
Malatya'dan, Afganistan uyruklu 227 kaçak ülkelerine gönderildi

Türkiye'de son aylarda güvenlik güçlerince yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı geri gönderme merkezlerinde bekletiliyor. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, ülkelerinden kiralanan uçaklar ile evlerine gönderiliyor.

Yakalanıp Malatya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün geçici geri gönderme merkezine getirilen Afganistan ve Pakistan uyruklu 908 kaçak göçmenden, 227'si işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Malatya Havalimanı'na götürüldü. İşlemleri tamamlanan 227 kaçak, Afganistan'dan gelen yolcu uçağına bindirilerek charter seferleri ile ülkelerine gönderildi.

3 CHARTER SEFERİ DAHA YAPILACAK

Öte yandan, yurt genelinde Göç İdaresi Başkanlığı'nın 2022 yılında düzenlediği charter sayısı 29’a yükseldi. Önümüzdeki üç gün içerisinde Malatya Havalimanı'ndan üç charter seferi daha yapılarak 681 Afganistan uyruklu yabancının daha Türkiye'den çıkışı sağlanacak. Charter seferleri ile 5 bin 897 ve 4 bin 225'i tarifeli uçuşlarla olmak üzere toplam 10 bin 122 Afganistan uyruklu yabancının ülkesine dönüşü sağlandı. Pakistan'a düzenlenen charter seferleri ile 354 ve 4 bin 119'u tarifeli uçuşlarla olmak üzere toplam 4 bin 473 Pakistan uyruklu kaçak ülkesine döndü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • PKK'lı teröristlerden Mare'ye roketli saldırı: 5 sivil yaralandı22 Nisan 2022 Cuma 13:34
  • CHP Belediye Meclis üyesi gözaltına alındı22 Nisan 2022 Cuma 13:32
  • İstanbul'da DEAŞ - EL KAİDE operasyonu22 Nisan 2022 Cuma 12:45
  • Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra ziyarete açıldı 22 Nisan 2022 Cuma 12:44
  • İlk defa uçağa binen öğrencilerin Çanakkale heyecanı22 Nisan 2022 Cuma 12:43
  • Bakan Koca'dan maske açıklaması22 Nisan 2022 Cuma 12:41
  • Rusya: Ukrayna'da tren istasyonundaki taburu 'Kalibr' füzeleriyle vurduk22 Nisan 2022 Cuma 12:33
  • Ukrayna’da AN-26 kargo uçağı düştü22 Nisan 2022 Cuma 12:33
  • Ülkü Ocakları 'Blokzincir Akademisi' eğitimlerine başladı22 Nisan 2022 Cuma 12:23
  • Bakan Soylu açıkladı: Suriyelilere bayram izni olacak mı?22 Nisan 2022 Cuma 12:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti