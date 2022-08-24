Malazgirt Zaferi coşkusu: 200 metre uzunluğundaki bayrakla "fener alayı" oluşturuldu

Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri başladı. Muş'un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 200 metre uzunluğundaki bayrakla "fener alayı" oluşturuldu.

Büyük Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri başladı. Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, açtıkları 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ve yaktıkları meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından konuşan Vali İlker Gündüzöz, Malazgirt'in, Türkiye'nin en önemli yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Memleketin kıymetinin bilinmesi gerektiğini, yıllar sonra daha güzel olacağını belirten Gündüzöz, "Bu imkanları bize veren, liderliğiyle önümüzü açan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Malazgirt Meydanı'ndan, Alparslan'ın evlatları olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Bu törenlere ön ayak olan Okçular Vakfı'mıza da teşekkür ediyoruz. 26 Ağustos cuma günü tüm Malazgirtli kardeşlerimizi hep birlikte olmaya ve cuma namazını eda etmek için tören alanındaki namazgaha bekliyoruz." diye konuştu.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise bugün çok heyecanlı ve keyifli olduklarını vurgulayarak, "951 yıl önce yine bu meydanlarda bir cuma günü Türk, Kürt, Arap, Çerkez, ümmet ruhu, Müslüman kardeşliği içinde bir olmuşlar. O günkü ruh bugün burada görünüyor. Minnettarım. Size ne kadar hizmet etsek azdır. Malazgirt her geçen gün daha da güzelleşecek. İki gün sonra Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bu cemaate yakışır şekilde misafirlerimizi bekleyeceğiz." dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız da "Malazgirt, hikayemizin başladığı yerdir. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz, milletimiz, vatanımız, bayrağımız, devletimiz, Malazgirt ve Türkiye var olsun." dedi.

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ise şanlı zaferin yıl dönümünü kutladığını aktardı.

Sanatçı Ferhat Göçer'in konseriyle devam eden programa Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve çok sayıda vatandaş katıldı.