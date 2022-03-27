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Mali müşavirin banka hesabından 2 milyon lira çalmışlar

İstanbul'da bir mali müşavirin banka hesabını ele geçirerek yaklaşık 2 milyon liralık vurgun yapan iki şüpheli çekmeye geldikleri son parti 150 bin lirayı alırken İkitelli'de bir banka şubesinde suçüstü yakalandı.
Mali müşavirin banka hesabından 2 milyon lira çalmışlar

İkitelli'de bulunan bir banka şubesi yetkilisi müşterisinin hesabında 2 milyon liralık şüpheli hareketler olduğunu, son olarak havale edilen 150 bin liralık parayı almaya bazı kişilerin geleceğini söyleyerek yardım istedi. Bu gelişme üzerine banka şubesinde pusu kuran dedektifler, mali müşavirlik yapan S.H.'nin (50) hesabından havale edilen parayı almaya gelen iki şüpheliyi suçüstü yakaladı.

BANKADAN ARIYORUZ DEYİP HESAP BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRMİŞLER

Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine gelen şüpheliler Volkan S.(30) ile Eray T.(19) olayla ilgili sorguya alındı. Şüphelilerin mağdur S.H.'yi bankadan arıyoruz bahanesiyle aradıkları, banka hesap bilgilerini ele geçirdikten sonra paraları kendi hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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