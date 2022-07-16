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Maltepe'de hafif ticari araç alev alev yandı

Maltepe'de ormana piknik yapmaya giden kişinin hafifi ticari aracı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.
Maltepe'de hafif ticari araç alev alev yandı

Yangın, saat 18.30 sıralarında, Fındıklı Başıbüyük orman yolunda meydana geldi.

Ormana piknik yapmaya gelen kişinin hafif ticari aracından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, araçtan inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Maltepede hafif ticari araç alev alev yandı

Hafif ticari araçtaki yangın ormana sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araç yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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