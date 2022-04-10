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Maltepe'de içinde çocuk bulunan otomobilin aynasını kıran sürücü gözaltına alındı

Maltepe'de içinde çocuk bulunan otomobilin aynasını kıran sürücü gözaltına alındı
Maltepe'de yaşanan yol verme tartışmasında içinde çocuk bulunan otomobilin aynasını kıran sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.

Trafikte yaşanan kavga saat 21.30 sıralarında Maltepe Sahil Yolu Küçükyalı mevkiinde meydana geldi. Orhangazi Şehir Parkı otoparkından çıkan Utku K., kullandığı 34 UTK 80 plakalı otomobili ile önünde bekleyen Ş.A.'nın kullandığı 34 CTY 705 plakalı otomobilin önüne geçmek istedi. Birbirine yol vermeyen iki sürücü, bu sırada tartışmaya girdi. Utku K., tartışmanın ardından hareket halindeki Ş.A.'nın kullandığı otomobilin aynasını kırdı. Otomobilinin içinde küçük çocuğu bulunan kadın sürücü Ş.A., görüntüleri sosyal medyada paylaşınca polis harekete geçti. Utku K. polisin yaptığı çalışmalar sonucu Üsküdar'da yakalanarak gözaltına alındı. Utku K., polisteki ifadesinde yolda öne geçmek için izin istediğini belirterek, "Araçtaki kadın sürücü 'Şerefsizim inat ettim, yol vermeyeceğim, geçemeyeceksin' dedi. Ben de bu lafına kızdım, aracımla önüne geçtim. Bunun üzerine kendisi aracıyla benim aracımın sol yan kısımlarına çarptı ve durdu. Ben de bunun üzerine aynasını kırdım" dedi. Utku K.'nin de tartıştığı Ş.A.'dan şikayetçi olduğu öğrenildi. 

DRİFT YAPTI, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Polis tarafından gözaltına alınan Utku K.'nin otomobili ile drift yaparken çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı. Otomobili ile süratli bir şekilde ilerlediği görülen Utku K., trafikte ilerleyen araçların arasında makas atarak tehlikeli hareketler yaptı. Ayrıca otomobilin ön konsolunda duran silah ise dikkatlerden kaçmadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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