Maltepe'de şehit ailelerine iftar yemeği düzenlendi

MALTEPE'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü nedeniyle şehit ailelerine iftar yemeği düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yılında, Maltepe Kızılay Şubesi ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şehit ailelerine iftar yemeği düzenlendi. Programa Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu, Kızılay İstanbul İl Şube Başkanı Kadem Ekşi, Maltepe Kızılay Şube Başkanı Ali Uzun, birçok siyasi parti temsilcisi ve emniyet mensupları katıldı.





Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, "Baş tacımız, pek muhterem şehit aileleri, Türk Emniyet Teşkilatı'nın çok kıymetli mensupları, Türk Kızılayı'nın çok değerli üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler. Ramazan ayında polis haftası nedeniyle Türk Kızılayı ve polisi işbirliğiyle düzenlenen iftar programına katılımınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Konuşmama başlarken önce vatanımız ve milletimizin selameti uğruna hayatını feda eden yüce şehitlerimiz için Rabbimden rahmet niyaz ediyor, milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.





Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu, "Sayın Kaymakamım, saygıdeğer şehit ve gazi yakınları, çok değerli meslektaşlarım 177 yıldır aziz milletimizin güvenliği için hayatın merkezinde ve vatandaşımızın yanında olan emniyet teşkilatı; birikimi, tecrübesi, suç ve suçlarla mücadeledeki kararlı iradesi yoluna emin adımlarla devam etmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Devletimizin ve milletimizin selameti uğruna kahramanca şehit olan silah arkadaşlarımızın aziz hatıralarını rahmetle anıyor, emekli ve gazilerimiz, halen görev başında olan mensuplarımıza ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Teşkilatımızın 177'inci kuruluş yıldönümünde düzenlenen bu güzel iftarda emeği geçen ve özellikle Maltepe Kızılay'ına şahsım ve ilçe emniyet müdürlüğümüz adına teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum "diye konuştu. Kızılayımız nasıl bizim vadide bir kurumumuz ise ülkemizi her kıtada nasıl gururla temsil ediyorsa, ülkemizin en seçkin kurulu gibi emniyetimiz de bizim gözbebeğimizdir diyen Maltepe Kızılay'ı Şube Başkanı Ali Uzun, "Kahraman polisimiz bu kutsal topraklar uğruna can vermiş diğerleri de cansiperane vatan aşkı ile gayretle çalışmaktadır. Bu dava için canını veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bu vesileyle şükranla yad ediyor, seçkin ailelerine saygılarımı sunuyorum. Kızılay polis, el ele, daha mutlu Türkiye sloganı ile birliktelik teması ile buluştuğumuz bu kutlu iftar vaktinin ülkemiz ve hassaten ilçemiz için hayırlı ve örnek hizmet çalışmalarına vesile olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.