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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, barınağı denetledi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kutludüğün’de bulunan Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakım Evi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, barınağı denetledi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kutludüğün’de bulunan Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakım Evi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Hayvanların yaşadığı yerleri inceleyen ve veteriner hekimlerden bilgiler alan Başkan Köse, barınakta yaşayan canlıların bakım, ilgi ve rehabilitasyon ortamlarını yerinde inceleyerek, tek tek bilgi aldı. Hayvan dostu bir belediye olarak sokak hayvanları için teşvik ve çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Köse, “Sokaktaki can dostlarımızla bir gün değil her gün ilgileniyoruz. Onların yiyecek, içecek sorunlarına, aşılarına ve bakımlarına kadar her şeyi önemsiyoruz. Hayatımızı paylaştığımız doğadaki  tüm canlıları sevgi ve şefkat anlayışıyla koruyup kollamaya devam edeceğiz” dedi.

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Barınaklarımızı Güçlendiriyoruz
Bir cana dokunmaya, sokaktaki sevimli dostlara daha yaşanabilir bir dünya sunmaya çalıştıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hayvanlar biz insanların en uysal dostlarıdır. Sokak hayvanlarına ve bakıma muhtaç hayvanlara yardımcı olabilmek için Mamak Belediyesi olarak barınaklarımızı her gün daha da güçlendirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda da 2008 yılında 7,5 dönüm üzerine kurulmuş olan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakım Evi’mizin kapasitesini genişleterek, yaklaşık 250 metrekare büyüklüğünde, 10 adet padogtan oluşan yaşam alanı oluşturduk. Bununla birlikte, kısırlaşan hayvanların postoperatif süresini geçireceği ek alan ve köpek eğitim parkı da inşaa ettik. Barınağımızın eski mevcut alanı 250 hayvan kapasiteliyken yeni inşa ettiğimiz alanlarla birlikte bu sayıyı 750’ye çıkardık. Misafir edeceğimiz can dostlarımızın olası muayenelerin içinde tesisatlarımız da yeniledik. Bu kapsamda ameliyathane için muayene sehpası ,yoğun bakım ünitesi, yavru köpek kafesi ,koter, taşıma sehpası , wood lambası ve  otoskop oftalmaskop seti aldık” dedi.

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