Mamak Belediyesi 4 adet millet kıraathanesi yaptırıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent’te Mamak Belediyesi, muhtelif mahallelerde 4 adet Millet Kıraathanesi yaptırılacak.
Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, “4 Adet 150 m² Çelik Konstrüksiyon Kıraathane Yapımı” işi için ihaleye çıktı.
İhale için son teklif tarihi 04.10.2022 olarak ilan edildi.
İhale bu tarihte Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Planlama ve Yatırım Birimi’nde yapılacak.
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