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Mamak Belediyesi 4 adet millet kıraathanesi yaptırıyor

Başkent’te Mamak Belediyesi, muhtelif mahallelerde 4 adet Millet Kıraathanesi yaptırılacak. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, “4 Adet 150 m² Çelik Konstrüksiyon Kıraathane Yapımı” işi için ihaleye çıktı.
Mamak Belediyesi 4 adet millet kıraathanesi yaptırıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent’te Mamak Belediyesi, muhtelif mahallelerde 4 adet Millet Kıraathanesi yaptırılacak. 

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, “4 Adet 150 m² Çelik Konstrüksiyon Kıraathane Yapımı” işi için ihaleye çıktı. 

İhale için son teklif tarihi 04.10.2022 olarak ilan edildi. 

İhale bu tarihte Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Planlama ve Yatırım Birimi’nde yapılacak. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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www.gazeteilksayfa.com


 

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