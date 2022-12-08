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Mamak Belediyesi Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi Uyanık Kütüphaneyi hizmete açıyor

Kütüphane Dostu Belediye ödüllü Mamak Belediyesi, Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi Uyanık Kütüphaneyi hizmete açıyor.
Mamak Belediyesi Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi Uyanık Kütüphaneyi hizmete açıyor

Eğitim ve kültürel belediyecilikte sayısız örnek hizmetler ortaya koyan Mamak Belediyesi, uyanık kütüphanelerinin sayısını arttırıyor. Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi Uyanık Kütüphane, zengin kitap içeriği, sakin çalışma alanı ve ferah ortamı ile Mamaklıların hizmetine açılıyor.  

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İKİ KAYIT ALINIYOR 

Mamak Belediyesi kütüphanelerinden yararlanmak isteyenlerden Mamak Belediyesi Kütüphaneleri Randevu sistemi ve Kültür Bakanlığı Kütüphane Otomasyon Sistemi (KOHA) olmak üzere iki kayıt alınıyor. Mamak Belediyesi Kütüphaneleri Randevu Sistemi üzerinden alınan kayıt ile tüm Mamak Uyanık Kütüphanelerinden faydalanılabiliyor.

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KÜTÜPHANEDEN DAHA FAZLASI 

Mamak’ın uyanık kütüphaneleri, bir kütüphaneden daha fazlası… Çeşitli sanat etkinlikleri, faaliyetler, atölyeler, tanıtım günlerinin yapıldığı kütüphanelere gelenler bu programlardan faydalanarak kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.

NESİLLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mimar Turgut Cansever’in dediği gibi ‘Şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehri tahrip eder.’ Mamak Belediyesi olarak biz gelecek nesiller için çalışıyoruz. En iyi şartlarda en iyi şekilde yetişmeleri, iyi eğitim almaları bizim en büyük önceliğimiz ve sorumluluğumuz. Hizmete açtığımız ve yapımı devam eden her projemizde bu anlayışın izlerini ve örneklerini görebilirsiniz. Çünkü biz, gelecek nesillere bırakabileceğimiz en güzel mirasın, iyi bir eğitim olduğuna inanıyoruz” dedi.
 

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