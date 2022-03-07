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Mamak Belediyesi Batıkent Futbol Kulübü’nü farklı yendi

Mamak Belediyesi 1. Amatör Küme futbol maçında konuk ettiği Batıkent Futbol Kulübü’nü ilk maçında 8-1 gibi farklı bir skorla yenerek iyi bir başlangıç yaptı.
Mamak Belediyesi Batıkent Futbol Kulübü’nü farklı yendi

Mamak Belediyesi 1. Amatör Küme futbol maçında konuk ettiği Batıkent Futbol Kulübü’nü ilk maçında 8-1 gibi farklı bir skorla yenerek iyi bir başlangıç yaptı. Mamak Belediyesi Türközü Şehir Stadın’da maç boyunca rakibe üstünlük kuran Mamak Belediyesi, ilk maçında gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

Spora çok önem veriyoruz
Yeşil-Beyazlıların lige iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Öncelikle elde edilen galibiyetten dolayı sporcularımızı ve teknik ekibi tebrik ediyorum. Sağlıklı bir nesil için spora çok önem veriyoruz. Gençlerimize sporla iç içe yaşayabilecekleri bir şehir inşa etme gayreti içerisindeyiz. Nitekim faaliyete geçirdiğimiz tesislerimizden gençlerimizde en iyi şekilde faydalanıyor, elde ettikleri başarılarla güzel Mamak’ımızın adını duyurmaya devam ediyor” dedi.

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