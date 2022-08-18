Mamak Belediyesi beyaz eşya satın alacak

Mamak Belediye Başkanlığı beyaz eşya ve mobilya alımı için ihaleye çıktı. İhale ile belediye Led Tv, Buzdolabı, Çamaşır Makinası, Bulaşık Makinası, Fırın, Setüstü Ocak ve Kanepe, Baza/Yatak/Başlık, Halı satın alacak.