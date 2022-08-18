Mamak Belediyesi beyaz eşya satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Mamak Belediye Başkanlığı beyaz eşya ve mobilya alımı için ihaleye çıktı.
İhale ile belediye Led Tv, Buzdolabı, Çamaşır Makinası, Bulaşık Makinası, Fırın, Setüstü Ocak ve Kanepe, Baza/Yatak/Başlık, Halı satın alacak.
İhale ve teklif açma tarihi: 08.09.2022
Mamak Belediyesi beyaz eşya ve mobilya alım ihalesi ilanının detayları için TIKLAYIN.
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