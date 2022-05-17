Mamak Belediyesi cenaze nakil aracı satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Başkent ilçelerinden Mamak’ta Belediye cenaze nakil aracı satın alacak.
Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, cenaze nakil aracı alımı için ihaleye çıktı.
3 adet cenaze nakil aracı alımı ihalesi 7 Haziran 2022 tarihinde Belediye Encümen Salonu’nda yapılacak.
Araçlar ihaleyi kazanan tarafla yapılacak sözleşme tarihinden itibaren 90 gün içerisinde teslim edilecek.
Mamak Belediyesi cenaze nakil aracı alım ihalesi ilanının detayları için TIKLAYIN.
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