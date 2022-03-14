Mamak Belediyesi Dünya Tiyatrolar Günü’ne Hazırlanıyor

Mamak Belediyesi kültür, sanat ve eğlenceyi vatandaşla buluşturuyor.

Mamak Belediyesi Tiyatro Ekibi, Nuri Pakdil'in kaleme aldığı “Umut” adlı oyunuyla Dünya Tiyatrolar Günü’ne hazırlanıyor. Diksiyon, fonetik, oyunculuk, sahne bilgisi gibi konularında ders alarak sahne deneyimi kazanan 22 öğrenci, 27 Mart Pazar günü saat; 19.00’da Başkent’in sanat durağı Musiki Muallim Mektebi’nde seyircisine ‘merhaba’ diyecek. İnsanın kente ve doğaya ters düşüşünü ve kişilere yansıyan soyut taraflarını konu alan ‘umut oyunu’ Mamak ilçesindeki lise ve dengi okullarda da öğrencilere sergilenecek.

Geleceğin tiyatrocuları yetişiyor

Mamaklıları kültür ve sanatsal etkinlikle buluşturmaya devam ettiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Vatandaşlarımız sergilenecek bu özel oyunda Musiki Muallim Mektebi’nde yetişen geleceğin tiyatrocularını hem izleme fırsatı bulacak hem de güzel bir oyunla keyifli bir gün geçirecek. Tüm hemşerilerimizi 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde, sergilenecek “Umut” adlı oyunumuza davet ediyorum. Mamaklı gençlerimiz kültür ve sanata yatkın. Her alanda olduğu gibi sosyal yaşamın içinde ki sanat, spor ve kültürel etkinlikte de çalışmalarımız sürüyor. ” dedi.