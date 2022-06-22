Mamak Belediyesi istinat duvarı ihalesine çıktı

Ankara’da Mamak Belediye Başkanlığı istinat duvarı yapımı için ihale düzenliyor. 1700 metre kare betonarme istinat duvarı yapım işini içeren ihalenin tarihi 06.07.2022 olarak ilan edildi.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’da Mamak Belediye Başkanlığı istinat duvarı yapımı için ihale düzenliyor.

1700 metre kare betonarme istinat duvarı yapım işini içeren ihalenin tarihi 06.07.2022 olarak ilan edildi.

Şartnameye göre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak. İşin teslim süresi ise 365 gün.

İlanın detayları için TIKLAYIN.

www.gazeteilksayfa.com

