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Mamak Belediyesi sanatçıları Hamamarkası'nda konser verdi

Mamak Belediyesi sanatçıları Hamamarkası'nda konser verdi
Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen tanıtım etkinliklerinde Mamak Belediyesi Sanatçıları konser verdi.
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