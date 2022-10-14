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Mamak Belediyesi sanatçıları Hamamarkası'nda konser verdi
Mamak Belediyesi sanatçıları Hamamarkası'nda konser verdi
Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen tanıtım etkinliklerinde Mamak Belediyesi Sanatçıları konser verdi.
14 Ekim 2022 Cuma 15:31
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.