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Mamak Belediyesi tarafından kendi personeliyle oluşturulan mehteran takımını ilk oldu

Ankara ilçeleri arasında kendi personeli tarafından ilk mehteran takımını kuran Mamak Mamak , ilçede yapılacak tüm etkinliklerde sahne alarak, hem bu kültürü yaşatacak hem de gelecek kuşaklara aktaracak. 
Mamak Belediyesi tarafından kendi personeliyle oluşturulan mehteran takımını ilk oldu

Başkent’te bir ilki daha gerçekleştirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu işe sevdalı ve gönüllü olan belediye personelimizden oluşan bir mehter takımı ekibini oluşturduk. Hepsi de birbirinden yetenekli. Gayretlerinden dolayı tüm ekibimize teşekkür ediyorum" dedi.

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Kültürel değerlerimizi yaşatıyoruz
İlçede yapılacak tüm etkinliklerde Mamak Belediyesi Mehteran Takımı’nın yer alacağını da kaydeden Başkan Köse, “Mamak’a fiziki eserler bırakmanın yanı sıra kültür mirasımızı da geleceğe aktarmak adına birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalara her gün bir yenisini eklemeye de devam ediyoruz” dedi. Mamak Belediyesi Mehteran Takımı’nda; 1 çorbacı başı, 1 mether başı,1 köszen, 3 zurnazen, 3 davulzen, 2 nakkarezen,3 zilzen, 3 hanende, 3 yeni çeri, 1 zırhçı olmak üzere toplamda 21 belediye personelinden oluşuyor.

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