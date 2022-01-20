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Mamak Belediyesi, vatandaşları lezzetli bir festival ile buluşturmaya hazırlanıyor

İlçe genelinde düzenlediği çeşitli etkinliklerle Mamaklıları bir araya getiren Mamak Belediyesi, 23 Ocak Pazar günü, Ankara’nın ilk millet bahçesi olan Üreğil Milllet Bahçesi’nde düzenleyeceği kanat festivali ile renkli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.
Mamak Belediyesi, vatandaşları lezzetli bir festival ile buluşturmaya hazırlanıyor

Festival kapsamında vatandaşlar, çeşitli etkinliklerle güzel bir hafta sonu geçirmenin de keyfini yaşayacak.

En büyük zenginliğimiz birlikteliğimiz
Mamaklı hemşerileri ile her fırsatta bir araya geldiğini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Esnafımızla, belediye çalışanlarımızla, hemşerilerimizle biz büyük bir aileyiz. Aynı zamanda kozmopolit yapımızla büyük bir zenginliğe sahibiz.

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Mamak’ın zenginliklerini ve kültürümüzü ortaya çıkaran çalışmaları birlikte gerçekleştiriyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin, hepimiz bir ve birlikte Türkiyeyiz” dedi.  Başkan Köse, “Birlik ve beraberliği güçlendiren, keyifli ve eğlenceli etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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