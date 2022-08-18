Mamak Boğaziçi’ne Aile Sağlığı Merkezi yapılıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Mamak Belediyesi, Boğaziçi Mahallesi’ne Aile Sağlığı merkezi yaptırıyor.
Belediye Boğaziçi Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi yapım işi için ihaleye çıktı.
Boğaziçi Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi, 638,72 metre kare büyüklüğünde olacak ve betonarmeden yapılacak.
İhale tarihi 08.09.2022 olarak açıklandı.
İlanın detayları için TIKLAYIN.
www.gazeteilksayfa.com
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.