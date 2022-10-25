Mamak Boğaziçi’ne Aile Sağlığı Merkezi yapılıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Mamak’ta Boğaziçi Mahallesi’ne Aile Sağlığı Merkezi yapılıyor.
Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü “Boğaziçi Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi İnşaatı yapım işi” için ihaleye çıktı.
Aile Sağlığı Merkezi 638,72 metre kare büyüklüğünde olacak.
İhale 15.11.2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
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