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Mamak camileri yenileniyor
Mamak camileri yenileniyor
Mamak belediyesine bağlı olarak çalışan Ressam Özgür Diler, okul duvarlarına, parklara yaptığı resimlerinin ardından şimdide Mamak'ta bulunan camilerde hat sanatını icra ediyor.
26 Ekim 2022 Çarşamba 10:24
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.