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Mamak camileri yenileniyor

Mamak camileri yenileniyor
Mamak belediyesine bağlı olarak çalışan Ressam Özgür Diler, okul duvarlarına, parklara yaptığı resimlerinin ardından şimdide Mamak'ta bulunan camilerde hat sanatını icra ediyor.
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