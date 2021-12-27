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Mamak daha yeşil oluyor

Kişi başına düşen yeşil alan miktarının 5,41 metrekare olduğu Mamak’ta, kent estetiği ve yeşil alan çalışmaları aralıksız devam ediyor. 
Mamak daha yeşil oluyor

Peyzaj çalışmaları kapsamında güzel Mamak’a bir yıl içerisinde 249.218 mevsimlik çiçek dikimi, 2.863 ağaç dikimi, 19 bin 302 çalı dikimi, ve 48 bin metrekare de çim ekimi gerçekleştirildi. Peyzaj çalışmalarının yanı sıra sosyal donatı alanlarından biri olan parklarda, 309’unun onarımı ve 25’inin de revizesi gerçekleştirilirken, 5 bin 191 metrekare yürüyüş yolu yapıldı. Mamak’taki toplam aktif yeşil alan miktarını da 3 milyon 623.075 metrekareye ulaştıran Mamak Belediyesi, peyzaj çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. 

Doğaya katkı sunmaya devam edeceğiz

Mamaklıları yeşilin her tonuyla buluşturduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Güzel hemşerilerimiz için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Göreve geldiğimizden bu zamana kadar, yeşil alanlar üretmede ve çevreci belediyeciliğe katkılar sağlamada önemli başarılara imza attık, atmaya da devam ediyoruz. 2022 yılı yeşil belediyeciliğin, çevreci belediyeciliğin Mamak’ta daha çok sahnelendiği bambaşka bir yıl olacak” dedi.

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