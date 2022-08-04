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Mamak Karaağaç’ta icradan satılık 3+1 daire

Ankara Mamak’ın Karaağaç İmar Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. Muhammen bedeli 475 bin TL olarak açıklanan icradan satılık daire, bulunduğu binanın zemin katında yer alıyor.
Mamak Karaağaç’ta icradan satılık 3+1 daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Mamak’ın Karaağaç İmar Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. 

Muhammen bedeli 475 bin TL olarak açıklanan icradan satılık daire, bulunduğu binanın zemin katında yer alıyor. 

Satış işlemini Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü yapıyor. 

Birinci satış tarihi 28 Eylül 2022.

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com


 

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