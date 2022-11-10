Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Mamak’ın Kıbrıs İmar Mahallesi’nde 8011 metre kare arsa, üzerindeki yapı ile birlikte icra yoluyla satılıyor.
Arsa Akşemsettin Caddesi üzerinde bulunuyor.
Satış işlemini Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü yapıyor.
Muhammen bedeli 130 bin TL.
Mamak Kıbrıs Mahallesi’nde icradan satılık arsa ilanının detayları için TIKLAYIN.
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