Mamak Kıbrıs Mahallesi’nde icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Mamak’ın Kıbrıs İmar Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor.
Satış ihalesi Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma usulü ile yapılacak.
Mamak Kıbrıs Mahallesi’nde icradan satılık dairenin muhammen bedeli 330 bin TL olarak ilan edildi.
1. Satış Günü : 30/03/2022
2. Satış Günü : 27/04/2022
Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu
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