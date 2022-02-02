Mamak Kıbrıs Mahallesi’nde icradan satılık daire

Mamak’ın Kıbrıs İmar Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. Satış ihalesi Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma usulü ile yapılacak. Mamak Kıbrıs'ta icradan satılık dairenin muhammen bedeli 330 bin TL olarak ilan edildi.