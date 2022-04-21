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Mamak Kusunlar’da icradan satılık küçük daire

Ankara ilçesi Mamak’ın Kusunlar Mahallesi’nde 1+1 daire icra yoluyla satılıyor. Mamak Kusunlar’da icradan satılık küçük dairenin muhammen bedeli 95 bin Türk Lirası. İhale tarihi haberimizde:
Mamak Kusunlar’da icradan satılık küçük daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Mamak’ın Kusunlar Mahallesi’nde 1+1 daire icra yoluyla satılıyor. 

Mamak Kusunlar’da icradan satılık küçük dairenin muhammen bedeli 95 bin Türk Lirası.

Birinci Satış Günü: 21.07.2022

İcradan satılık daireyle ilgili ilanda şu bilgiler verildi: “34 m² net, 40 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz iç mekan olarak yapılı durumdadır. Taşınmaz 1.Normal katta; salon-mutfak, oda, banyo-wc, alanlarından oluşmaktadır. Fiili durumu dolu meskendir.”

İlanın detayları için TIKLAYIN

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www.gazeteilksayfa.com
 

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