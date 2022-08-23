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Mamak Yeşilbayır'da husumetlisini öldürdü

Mamak Yeşilbayır'da husumetliler birbirine girdi; biri mezara biri mapusa gitti. O.Ç., yolda karşılaştığı ve tartışmaya başladıkları husumetlisi Ali Yıldırım'ı bıçaklayarak öldürdü.
Mamak Yeşilbayır'da husumetlisini öldürdü

Mamak Yeşilbayır'da husumetliler birbirine girdi; biri mezara biri mapusa gitti. O.Ç., yolda karşılaştığı ve tartışmaya başladıkları husumetlisi Ali Yıldırım'ı bıçaklayarak öldürdü.

Mamak Yeşilbayır'da aralarından daha önceden husumet olduğu iddia edilen Ali Yıldırım'ı bıçaklayarak öldüren O.Ç., olaydan kısa süre sonra gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Mamak'ın Yeşilbayır Mahallesinde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen Ali Yıldırım ve O.Ç., sabaha karşı yolda karşılaşınca tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ç., yanında bulunan bıçakla Yıldırım'ı defalarca bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçarak kayıplara karışan şüpheli O.Ç. ise emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

O.Ç.'nin emniyeteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

 

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