Mamak’a Şahap Gürler Gençlik Merkezi yapılıyor

Mamak Belediye Başkanlığı, ilçeye yeni bir gençlik merkezi yapılması için harekete geçti. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, Şahap Gürler Mahallesi Gençlik Merkezi yapım işi için ihaleye çıktı. Şahap Gürler Gençlik Merkezi için 14 Ekim'de ihale yapılacak.