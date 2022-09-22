Mamak’a Şahap Gürler Gençlik Merkezi yapılıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Mamak Belediye Başkanlığı, ilçeye yeni bir gençlik merkezi yapılması için harekete geçti.
Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, Şahap Gürler Mahallesi Gençlik Merkezi yapım işi için ihaleye çıktı.
Şahap Gürler Mahallesi Gençlik Merkezi yapım işi için 14.10.2022 tarihinde ihale yapılacak.
Şahap Gürler Gençlik Merkezi ihalesi ve ilanın detayları için TIKLAYIN.
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