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Mamaklılar Gönül Coğrafyasında Buluştu

Mamak belediyesi,  Orta Asya’nın sevilen ezgilerini Gönül Coğrafyası konseri ile vatandaşlarla buluşturdu.
Mamaklılar Gönül Coğrafyasında Buluştu

Mamak belediyesi,  Orta Asya’nın sevilen ezgilerini Gönül Coğrafyası konseri ile vatandaşlarla buluşturdu. Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi, Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen konserde, Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu’nun eşsiz performansı dinleyicilerin büyük beğenisini topladı. Azerbaycan’ın kamançasından, Kazakistan’ın dombrasına, Kırgızistan’ın komuzundan Türkiye’nin bağlaması ile birçok eserin seslendirildiği Gönül Coğrafyası Konseri, Mamaklıların gönüllerine dokundu.

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Vatandaşlarımızı kültürel etkinlikler buluşturuyoruz
Başkentlileri gönül coğrafyasında konserleri ile bir araya getirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sanatın evrenselliğini, bütünleştirici gücünü Cumhuriyet tarihinin ilk sanat durağı Musiki Muallim Mektebi’nde sergilemeye ve hemşerilerimizi kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyoruz” dedi.

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