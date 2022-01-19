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Mamaklılar paten yapmanın keyfini doyasıya çıkarıyor

Mamak Belediyesi kentteki sosyal hayatı canlandırmak ve vatandaşları yeni bir spor dalıyla buluşturmak amacıyla hizmete sunduğu buz pateni yoğun ilgi görmeye devam ediyor. 
Mamaklılar paten yapmanın keyfini doyasıya çıkarıyor

Şehit İsmail Kılıç Polis Merkezi Amirliği’nin yanına kurulan ve uluslararası federasyonlarca kabul görülen standartlara sahip, 420 metrekarelik alana inşası yapılan buz paten pistine çocuklarıyla birlikte ziyaret eden aileler, Mamak’ta, buz pateni yapmanın keyfini doyasıya çıkarıyor.

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İlkleri yaşatmaya devam edeceğiz
Yetişkinler ile çocukları alternatif spor ve eğlence faaliyetleri ile buluşturmaya devam ettiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "İlçemizde ilk defa buz pateni pisti kuruldu. Hayata geçireceğimiz diğer projelerle Mamak’ta ilkleri yaşatmaya devam edeceğiz. Amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın iyi vakit geçirmesini ve keyifli bir spor olan buz patenine ilgilerini artırmak" dedi.

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