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Mamaklılara yeni müjdeler

Mamak Belediyesi Ocak Ayı meclis toplantısı birinci birleşim toplantısında, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, memurundan muhtarına, öğrencisinden vatandaşına kadar yüzleri güldürecek müjdeler verdi. 
Mamaklılara yeni müjdeler

Mecliste güzel Mamak için gece gündüz demeden, gönül birliği ile çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu çalışmaları hiçbir zaman karşılıksız bırakmadık. Bu çerçevede tüm memurlarımıza normal maaşlarına ilaveten verilmek üzere sosyal denge sözleşmesine bağlı olarak 1057 Türk lirası katkı payı verme noktasında bir karar aldık. Yine sosyal denge çevresinde Ramazan ve Kurban bayramında çalışan memur kardeşlerimizin ikramiyesini 755 TL ‘ye yükselttik hayırlı uğurlu olsun diliyorum” dedi.

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Öğrencilere doğalgaz internet ve kırtasiye desteği vereceğiz
Genç dostu belediye olduklarını her daim dile getirdiklerini de söyleyen Başkan Köse, “Şehir dışından gelip bölgemizde yaşayan üniversite öğrencilerimize bir imkan sunalım dedik ve bu çerçevede gerekli incelemeler kapsamında, 421 tane öğrenci  evine  Ocak, şubat, mart ayları olmak üzere 400’er TL doğalgaz, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında ise  100 TL internet desteği vereceğiz” dedi. Aileleri Mamak’ta ikamet eden, başka şehirde okuyan gençleri de unutmadıklarını kaydeden Başkan Köse, “Kitap ve kırtasiye desteği üzerine bir çalışma yapıyoruz. Buna ilaveten lise son sınıfta okuyan, üniversiteye hazırlanan öğrencilerimizin başarısına katkı sağlamak için kitap ve kırtasiye de desteğimizi esirgemeyeceğiz” diye konuştu.

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Muhtarlımızı da unutmadık
Mahallerin nabzını tutan ve halkla belediye arasında köprü kuran muhtarları da unutmadıklarını kaydeden Başkan Köse, “Muhatlarımıza aynii yardımı 450 TL’ye yükselttik.Bu aydan itibaren her ay aynii destek yardımı yapacağız. Resmi gazetede yayınlanan bütçe kanunu cetvelindeki düzenlemeye göre Zabıtalara verilmesi gereken mesai ücretini de 888 TL olarak belirledik”dedi.

Can dostlarımız için müdürlük kuruyoruz
Can dostlarımız için Veteriner İşleri Müdürlüğü kuracaklarının da müjdesini veren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Birim olarak hizmet vermek yerine kapsamını genişleterek daha nitelikli  hizmet vereceğiz inşallah” dedi.

Mahallelerimizi doğalgaza kavuşturuyoruz
İlçemizde köyden mahalleye dönüşen her yere doğalgaz geleceğini söylediğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Gökçeyurt mahallemize doğalgaz bağlandı şimdide asfaltını atıyoruz. Kutludüğün’de tuzla mevkiinde bir ihtiyaç var orayla ilgilide bir karar almak istiyoruz. Aynı zamanda Eski Bayındır, Kusunlar, Kızılcaköy, Ortaköy hepsini Allah’ın izniyle doğalgaza kavuşturacağız. Yakında Kusunlar Mahallemiz’de de kazı çalışmaları başlayacak yaz kış demeden bu çalışmayı tamamlayacağız” dedi. 

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