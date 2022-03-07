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Mamak’ta 19. millet kıraathanesi hizmete açıldı

Mamak’ta, 19. millet kıraathanesi Akşemsettin Mahallesi’nde hizmete açıldı. 
Mamak’ta 19. millet kıraathanesi hizmete açıldı

Açılışa, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, MHP İlçe Başkanı Mustafa Esen, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Köse, “Hizmet belediyeciliği, gönül belediyeciliği ve eser belediyeciliği anlayışıyla, görevi devraldığımız tarihten itibaren verdiğimiz sözlerin tamamını gerçekleştirmenin mutluluğuyla şu anda huzurlarınızdayız” dedi.

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Mamak her geçen gün daha da güzel oluyor
Güzel eserin ilçeye kazandırılmasını sağlayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başlayan Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, “ Yaklaşık üç aydan beri her hafta açılış yapmaktayız. Bundan dolayı da büyük mutluluk duymaktayım. Bu eserler gerçekten ilçemize değer katan çalışmalar.  Mahallelerimiz her geçen gün daha da güzel, daha da yaşanılır hale geliyor.  İlçemiz kütüphaneleri ile milletle kıraathaneleri ile sanat merkezleri ile yüzme havuzları ile her geçen gün daha güzel oluyor. Halk hizmet hakka hizmet düsturuyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Tekrar millet kıraathanemiz mahallemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyor saygılar sunuyorum” dedi.

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İlçemize 19.’sunu kazandırdık
Mamak’a 19 tane kıraathane kazandırdıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Millet bahçelerimizle, kütüphanelerimizle, ekolojik köyümüzle, lavanta bahçemizle, Mamak başka bir hale dönüşmeye devam ediyor. Bugün de burada resmi açılışını yaptığımız Millet Kıraathanemiz Cumhurbaşkanımızın da çok önem verdiği tesislerden bir tanesi. Hem modern hayata cevap verecek şekilde, hem de aslına uygun olarak, kütüphanesi ile içerisindeki hizmetlerle beraber güzel mahallemizin hizmetine sunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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