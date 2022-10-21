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Mamak'ta 60 yıllık kocasını öldürdü, ev hapsiyle tahliye edildi

Kendisine şiddet uyguladığını söylediği 80 yaşındaki kocasını bıçaklayarak öldüren 76 yaşındaki Mamak'lı Mevlüde Akgün, 16 yıl 8 ay ev hapsi ile cezalandırılarak tahliye edildi.
Mamak'ta 60 yıllık kocasını öldürdü, ev hapsiyle tahliye edildi

Başkent Mamak'ta yaşanan olayda, 76 yaşındaki Mevlüde Akgün, kendisine sürekli şiddet uyguladığını söylediği 80 yaşındaki kocasını 38 bıçak darbesiyle öldürmüştü.

76 yaşında koca katili olan Mamak'lı Mevlüde Akgün, 16 yıl 8 ay ev hapsi ile cezalandırılarak tahliye edildi. 

Mamak'a bağlı Bahçelerüstü Mahallesi'nde, geçen yıl ocak ayında Mevlüde Akgün, gece gürültü yapıp, kendisini uyutmadığı ve bıçakla üzerine yürüdüğünü iddia ettiği eşi Ahmet Akgün'ü çıkan tartışmada 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan Mevlüde Akgün, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mevlüde Akgün hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Akgün ve avukatı katıldı. Mahkemede son sözleri sorulan Akgün, "Ben zarar vermedim" dedi. Ardından kararını açıklayan mahkeme, Akgün'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Akgün'ün cezası daha sonra eylemi 'haksız tahrik' altında işlediği gerekçesiyle 16 yıl 8 aya indirildi. Ayrıca sanığın yaşı, sağlık sorunu ve tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak, hükümle birlikte tahliyesine karar verildi. Sanık hakkında ceza süresi boyunca 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartı uygulandı.

 

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