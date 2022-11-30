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Mamak’ta başıboş köpeklerin saldırdığı iki çocuk yaralandı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Mamak’ta sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan 2 çocuk tedaviye alındı.
Mamak’ta başıboş köpeklerin saldırdığı iki çocuk yaralandı

Mamak Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Mamak Demokrasi Ortaokulu’na giden bir öğrenciye okul çıkışı sokak köpekleri saldırdı. Öte yandan hafta sonu Altınevler Gençlik Merkezi’ne giden 9 yaşındaki bir çocuğa da başıboş sokak köpekleri saldırdı

 KAÇARKEN SERVİS ARACI ÇARPTI 

Belediye tarafından Mamak Demokrasi Ortaokuluna giden bir öğrencinin sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığı bildirildi. Köpekten kaçarken bir servis aracının çarptığı öğrencinin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındığı kaydedildi. Kolunda kırıklar oluştuğu belirlenen çocuğun tedavisinin sürdüğü belirtildi.

 9 YAŞINDAKİ ÇOCUK SALDIRIYA UĞRADI 

Belediyeden yapılan açıklamada diğer yandan geçtiğimiz hafta sonu Altınevler Gençlik Merkezi’ne giden 9 yaşındaki çocuk sahipsiz başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtulan çocuk hastaneye kaldırıldı ve çocuğun eline dikiş atıldığı bildirildi.

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