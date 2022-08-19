  • BIST 3.041,24
  • Altın 1020.705
  • Dolar 18.0991
  • Euro 18.2689
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 25 °C
»

Mamak'ta bir otomobil araçlara çarpıp kaçtı, ölümü sebep oldu

Mamak'ta kimliği belirsiz sürücünün otomobille 2 araca çarptığı kazada 40 yaşındaki Mihriban Köylü hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Kaza yerinden kaçan sürücünün belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı. 
Mamak'ta bir otomobil araçlara çarpıp kaçtı, ölümü sebep oldu

Başkent Mamak'ta kimliği belirsiz sürücünün otomobille 2 araca çarptığı kazada Mihriban Köylü (40) hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Kaza yerinden kaçan sürücünün belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Kaza, sabah saatlerinde, Mamak ilçesi 19 Mayıs Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücüsünün kontrolünden çıkan 06 CPC 920 plakalı otomobil, önce aynı yönde ilerleyen Şükran Ç.'nin kullandığı 34 PA 3050 plakalı otomobile ardından Mustafa Köylü yönetimindeki 06 YVU 48 plakalı hafif ticari araca çarptı. Köylü'nün kontrolündeki araç, çarpmanın şiddetiyle devrilip, üst geçidin ayağına çarptı. 06 CPC 920 plakalı otomobilin sürücüsü ise yol kenarındaki patikaya girip, aracı bırakarak kaçtı. Kazada hafif ticari araçtaki Mihriban Köylü hayatını kaybetti, sürücüler Mustafa Köylü ve Şükran Ç. ile araçlardaki Enver Levent E. ve İrem K. yaralandı.

Öte yandan kaza yerine gelen yakınları, Mihriban Köylü'nün öldüğünü öğrenince fenalık geçirdi. Polis, kaçan sürücünün belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Söke’de orman yangını18 Ağustos 2022 Perşembe 23:39
  • Bakan Kurum: Flamingolar kurtuldu, göçe hazırlanıyor18 Ağustos 2022 Perşembe 21:49
  • Samsun Sebze Meyve Halinde çıkan yangın söndürüldü18 Ağustos 2022 Perşembe 21:48
  • Kastamonu'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı18 Ağustos 2022 Perşembe 21:47
  • Fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi: 7 yaralı18 Ağustos 2022 Perşembe 20:50
  • Motoru alev alınca otomobilden inen aileye otomobil çarptı: 2 ölü, 4 yaralı18 Ağustos 2022 Perşembe 19:16
  • Kahramanmaraş'ta, silahlı kavga kamerada18 Ağustos 2022 Perşembe 19:14
  • Nurettin Canikli’nin anne acısı18 Ağustos 2022 Perşembe 18:23
  • Sitenin girişindeki beton kemer kamyonetin üzerine devrildi: 2 yaralı18 Ağustos 2022 Perşembe 18:19
  • Motosiklet, bisiklet ve skuter sürücülerine 'reflektif' zorunluluğu18 Ağustos 2022 Perşembe 17:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti