Mamak’ta festival tadında hasat

Mamaklı kadınlar tarımsal üretime destek veriyor. Mamak Belediyesi tarafından kurulan Mamak kadın kooperatifi bu yıl ki hasadını Gökçeyurt’ta bulunan Ekolojik Vadi’de festivalle gerçekleştirdi.

Mamak Belediyesi’nin öncülüğünde kurulan Mamak Kadın Kooperatifi Gökçeyurt Ekolojik Vadi’de düzenlenen Hasat Festivali ile bu yıl ki hasadını gerçekleştirdi. Mamak Kadın Kooperatifi hem tarımsal üretime destek veriyor hem de Mamaklı kadınların ev ekonomisine destek oluyor. Mamak halkının yoğun ilgi gösterdiği Hasat Festivali’ne ilişkin gazetemize değerlendirmelerde bulunan Mamak Kadın Kooperatifi Başkan Yardımcısı Saliha Oto, “Burada amaç Mamaklı kadınları üretime dâhil etmek onları tarıma teşvik etmek ve ev ekonomilerine destekte bulunmaktır. Üretimini yaptıkları bütün ürünler belediyemizin güvencesinde belediye olarak bu projelerin sürdüre bildiğini ve satışlarını garantiye alıyoruz” dedi.

FESTİVALİN ÜÇÜNCÜ YILI

Kadınların lavanta hasadını buket haline getirdiğini dile getiren Saliha Oto, sarf edilen emeğin ev ekonomisine ek gelir olarak döndüğünü söyledi. Oto, “Hasadın geliri kadınlarımızın cebine giriyor. Mamaklı kadınlar bunu üç yıldır yapıyor üçüncü hasadımız bu yıl gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

AMACIMIZ DESTEK OLMAK

Oto, “Bu lavantadan kolonya, sabun, uyku gözlüğü gibi çeşitli ürünler yapılıyor. Kadın kooperatifleri bu yaptıkları ürünleri internet üzerinden satarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar. Belediyemiz bu etkinliği ve projeleri bölge kadınlarının üretime katılması ve ev ekonomilerine destek amaçlı yapıyor. Bu projemiz sadece görsel olarak bir görüntü için değil sürdürülebilirlik olması ve kadına dokunma amacıyla yapılan projeler. Eko köyümüz var. Burada yapılan üretimde yapılıyor” ifadelerini kullandı.

PROJELERE İLGİ BÜYÜK

Mamaklı kadınların üretim projelerine sıcak baktığını belirten Oto, “Bizim proje kapsamında 4 tane sigortalı daimi personelimiz var. Bunun yanı sıra hasadımızı ve buketlerimizi yapan günlük ve para kazanan kadınlarımız var. Burada Mamaklı kadınların hepsi çalışabiliyor. Burada amaç Mamaklı kadınları üretime dâhil etmek onları tarıma teşvik etmek ve ev ekonomilerine destekte bulunmaktır. Üretimini yaptıkları bütün ürünler belediyemizin güvencesinde belediye olarak bu projelerin sürdüre bildiğini ve satışlarını garantiye alıyoruz” ifadelerini kullandı.

BAYRAM TADINDA FESTİVAL

Mamaklı vatandaşların büyük ilgi gösterdiği hasat festivali yapılan konuşmalar sonrasında farklı etkinliklerle devam etti. Mamak Mehter Takımı’nın gösterisi ile başlayan etkinlikler, geleneksel atlı spor gösterisi ile devam etti. Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya geldikleri dönemden bu yana oynadıkları savaş oyunu yürekleri ağza getirdi. At üstünde yapılan hızlı hareketler, yer değiştirmeler, ok yay, kılıç kullanımı seyircilere büyük heyecan yaşattı. Gösteri, katılımcılardan büyük alkış aldı.

İLÇE PROTOKOLÜ ALANDA YERİNİ ALDI

Gökçeyurt’ta Ekolojik Vadi’de gerçekleşen Hasat Festivaline Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, siyasi partilerin ilçe yönetimleri, belediye meclis üyeleri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

KÖSE; “HASADIMIZ BEREKETLİ OLSUN”

Düzenlenen hasat şenliğinde konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Milli tarım ekonomisine destek vermek amacıyla üretici ve tüketiciyi desteklemek amacıyla EKOKÖY projesini başlattık. Hamdolsun projemiz kapsamında üretici kardeşlerimizi destekleyecek birçok çalışma yaptık. Nohut, meyve ve sebze fideleri dağıttık. Bugün bu ürünlerimizin bir kısmının hasadını yapıyoruz. Çiftçi kardeşlerimizin hasadı bereketli, hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Faruk Gökyurt\ ilk sayfa

