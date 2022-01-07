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Mamak’ta “Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması” düzenlendi

Mamak’ta imam hatip ortaokulu ve liseler arası “Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması” düzenlendi. 
Mamak’ta “Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması” düzenlendi

4 gün boyunca süren farklı imam hatip lise ve ortaokullarında gerçekleşen yarışmada imam hatipli öğrenciler ezanı en güzel şekilde okumak için yarıştı. Dereceye giren öğrencilere plaket ve çeşitli hediyelerini Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel verdi. 

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Sizler hepiniz bizim gönlümüzün birincisisiniz
Ezanı icra eden öğrencilerin geleceğin müezzinleri olarak ne kadar mahir olduklarını gösterdiklerini ifade eden Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Sevgili öğrenciler sizler hepiniz bizim gönlümüzün birincisisiniz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler Kur’an’ın muhafızlarısınız, sizler genç Bilallersiniz. Bu öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen tüm hocalarımıza ve değerli velilerimize şükranlarımı arz ediyorum”  

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