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Mamak’ta ilkokulda müdürden yardımcısına cinsel taciz rezaleti

Mamak’ta; Şehit Öğretmen Nesrin İnigür İlkokulu’nda neler oluyor? Okul müdürünün, yardımcısı kadın öğretmene cinsel tacizde bulunduğu, taciz anının kameraya yansıdığı belirtiliyor. Müdür hakkında dava açıldı.
Mamak’ta ilkokulda müdürden yardımcısına cinsel taciz rezaleti

Başkent’te Mamak Şehit Öğretmen Nesrin İnigür İlkokulu taciz rezaleti ile çalkalanıyor. Mamak’ta; Şehit Öğretmen Nesrin İnigür İlkokulu’nda neler oluyor? Okul müdürünün, yardımcısı kadın öğretmene cinsel tacizde bulunduğu, taciz anının kameraya yansıdığı belirtiliyor. Müdür hakkında dava açıldı.

Basına yansıyan haberlere göre, Mamak Diriliş Mahallesi’nde bulunan Şehit Öğretmen Nesrin İnigür İlkokulu’nun Müdürü 53 yaşındaki A.Y., müdür yardımcısı 35 yaşındaki F.R.’ye defalarca sözlü ve fiziki tacizde bulundu.
Müdür A.Y.'nin sürekli karşı koymasına rağmen odasında kapıyı kapatarak rızası dışında kendisine sarılmaya ve dudağından, yanağından ensesinden öpmeye çalıştığını ifade eden F.R., tacizci okul müdürü hakkında şikayetçi olunca olay yargıya intikal etti.  

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Şikayetin ardından müdür A.Y., İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alındı ve hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

 TACİZ OKUL KAMERASINA YANSIDI 

Kadın müdür yardımcısı F.R. ifadesinde okul müdürünün “Bir bakar mısın bir şey diyeceğim” diyerek yanına çağırdığını ve kurum içerisinde kameraların kendilerini izlediğini bilmesine rağmen fiziki mesafeyi aşarak, kendisini rızası dışında dudağından öpmeye çalıştığını anlattı. 

 "SÜREKLİ TACİZ EDİYOR” 

Okul koridorlarında mesai saatleri içerisinde sürekli yanına gelmeye çalıştığını, beline elini dolamaya çalışarak tacizlerine devam ettiğini kaydeden kadın müdür yardımcısı F.R, şunları söyledi: “Bir gün bana gel hocam” dedi, yanından geçerken rızam dışında eliyle kalçama dokundu. Bir daha yapmaması için uyardım. Kendisinden izin istediğimde boynunu göstererek, 'buradan öpersen çıkmana izin veririm' dedi, kabul etmeyince de okuldan çıkmama izin vermedi. Karneleri almaya gittiğimde masasının üzerinde dizilmiş fotoğraflarımı gördüm. Hemen toplayarak kendisine tepki gösterdim' dedi.” 

 TAZMANYA CANAVARI SAPIK MÜDÜR 

“A.Y.'nin odasından çıkarken kendisine 'Off hepsi senin mi bir kere ısırsam ne olur' gibi sözler söylediğini anlatan F.R., iddialarını şöyle sürdürdü: “Bana 'ben senin tazmanya canavarınım, öyle bir hayvan var biliyor musun çiftleşme zamanında eşini inine kapatarak defalarca yapıyor ta ki hamile kalana kadar ben de sana öyle yapacağım, seni bu okula kapattım sana ben de tecavüz edeceğim’ dedi.”

İDDİALARI REDDETTİ: GARİP SAVUNMA 

Sapıklıkla suçlanan okul müdürü A.Y. ise ifadesinde, kadın müdür yardımcısı F.R.'nin yaşının kendisinden çok küçük olması, boyunun kısa olması, tabiri caizse onu okulun maskotu şeklinde gördüğü ve onu çok sevmesinden kaynaklı samimi davrandığını savundu ve iddiaları reddetti. 

Müdür A.Y., “Seni özledim, gelir öperim, seni yanımdan ayırmayacağım, sana doyamadım, iyice bağlanıyorum, hep yanımda olacaksın” şeklindeki mesajları F.R.'yi çocuk olarak gördüğü için yazdığını ileri sürdü.

Müdür A.Y.'nin, kadın müdür yardımcısı F.R.'yi okulun koridorlarında zorla öptüğü görüntüler güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

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 16 YIL 5 AY HAPİS İSTEMİ 

Kadın müdür yardımcısının şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılı tarafından başlatılan soruşturma  kapsamında müdür A.Y. hakkında "Cinsel taciz" ve "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından 16,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Savcılık iddianamesinin asliye ceza mahkemesine gönderilmesi üzerine mağdur F.R.'nin avukatı itiraz ederek suçun nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilmeden iddianame hazırlandığı, suç vasfının hatalı olması sebebiyle görevsizlik kararı verilmesi ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı ile dosya Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk etti.

 

 

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