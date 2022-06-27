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Mamak'ta kültür etkinliği

Eğitim, kültür etkinlikleriyle adından söz ettiren Mamak Belediyesi, Musiki Muallim Mektebi’nde “Dünyada Jeopolitik Riskler ve Türk Dış Politikası Paneli” düzenledi.
Mamak'ta kültür etkinliği

Moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz’ın yaptığı panelde akademisyenler ve gazeteciler görüşlerini bildirdi.

Kanal 24 Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Türkiye Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Mehmet Şahin, RUSEN Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz, Akşam Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin, Yenişafak Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Levent Yılmaz ve Öğretim Görevlileri Dr. Metin Çelik ve Dr. Yanarışık panelde değişen dünya düzeni ve Türkiye’nin yeni dönemde diplomasi stratejisini değerlendirdi. 

Musiki Muallim Mektebi’nde düzenlenen panele Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak Belediyesi olarak kültür etkinliklerimize, konferanslar, paneller düzenleyerek devam ediyoruz. “Dünyada Jeopolitik Riskler ve Türk Dış Politikası Paneli” de bunlardan biri. Ülkemizde ve dünyada olan gelişmeleri stratejik değerlendirmelerle alanında uzman isimlerden dinlemek bizim için kıymetli. Panelistlerimize görüşlerini bildirdikleri için teşekkür ediyoruz” dedi. 

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