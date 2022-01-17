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Mamak’ta Ömer Karaoğlu Rüzgârı Esti 

Mamak Belediyesi, Mamaklıları usta sanatçıların muhteşem konserleriyle buluşturmaya devam ediyor.
Mamak’ta Ömer Karaoğlu Rüzgârı Esti 

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşen Ömer Karaoğlu konserinde sanatseverler, Karaoğlu’nun sevilen eserlerine hep bir ağızdan eşlik ettiler. Karaoğlu gecede seslendirdiği eserlerle konuklara unutamayacakları bir akşam yaşattı. Bu görkemli geceye, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal,Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

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Usta İsimlerle Buluşturmaya Devam Edeceğiz
Sosyal belediyecilik anlayışı ile insana dokunan işlere imza atmaya devam ettiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Usta sanatçılarımızı Mamaklı hemşerilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Mamak’ı müziğin ve kültürün başkenti yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz “ dedi. Gönüllere taht kuran usta yorumcu Ömer Karaoğlu’na teşekkürlerini ileten Başkan Köse, “Gecemizi güzelleştiren eserleri ve sahne performansından dolayı usta sanatçımıza tüm Mamaklı hemşerilerim adına teşekkür ederim. Muhteşem bir geceydi. Ağzınıza, yüreğinize sağlık” dedi.

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