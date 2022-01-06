Mamak'ta sokak hayvanlarını sahiplenenlere 500 TL destek

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sokak hayvanlarını sahiplenenlere 12 ay boyunca 500 TL destek vereceklerini açıkladı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara’da resmi onaylı tek Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Merkezi’nin Mamak’ta olduğunu söyledi.

Sokak hayvanlarının, aşı ve diğer bakımlarına kadar her türlü tedavisi ile ilgilendiklerini anlatan Köse, "Sokakta yaşayan hayvanlarımızın nasıl yaşayacağını düşünmemiz lazım" dedi.

12 ay boyunca 500 TL destek

Yaşam alanı müsait olan vatandaşların sokakta tespit ettikleri hayvanları sahiplenmeleri konusunda teşvik etmek istediklerini söyleyen Başkan Köse, şöyle konuştu:

"Mamak ilçesinde sokak hayvanı sahiplenen vatandaşlarımıza 12 ay boyunca 500 TL nakit desteğiyle birlikte mamasını ve bakımını da ücretsiz olarak karşılayacağız. Bir yandan hayvanlarımızı korumuş, bir yandan da onları sıcak yuvaya kavuşturmuş olacağız."